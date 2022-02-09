عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم التحالف.. الجيش الوطني يتصدى لهجوم حوثي جنوب مأرب

الأربعاء 9 فبراير 2022

الخليج 365

تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة لهجوم شنته ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية لمأرب، فيما واصلت مقاتلات التحالف استهداف تجمعات وآليات الميليشيات في المنطقة.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة ألحقت بالميليشيات خسائر جمة شرق منطقة اللجمة في الجبهة الجنوبية لمأرب.

كذلك شنت هجوماً مضاداً تجاه تبة الشهيد في ذات الجبهة، فيما كبدت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية في الجبهة الجنوبية لمأرب.

تقدم شمال غربي مأرب

في موازاة ذلك، واصلت قوات الجيش والمقاومة تقدمها في جبهات شمال غربي مأرب.

وباتت تتوسط المسافة بين مأرب وصنعاء بعد الدخول إلى أطراف وادي الجفرة في مديرية مجزر، وتقترب أكثر من الخط الرابط بين الجوف وصنعاء.

يشار إلى أن جبهات شمال غربي مأرب، شهدت اشتباكات متواصلة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وبين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ فجر الأحد الماضي في مختلف المحاور.

هجوم على مواقع حوثية

ونفذت قوات الجيش والمقاومة في السادس من الشهر الجاري، في مأرب هجوماً على مواقع الميليشيات الدفاعية في أطراف وادي الجفرة بمديرية مجزر، وتمكنت من تحرير أحد المواقع، بالإضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة مع فرار الميليشيات المرابطة في الموقع.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي 2021، كثفت الميليشيات المدعومة من إيران، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.