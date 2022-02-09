عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لغم حوثي يودي بحياة خبيرين من مسام باليمن

الأربعاء 9 فبراير 2022

الخليج 365

أودى لغم حوثي، الثلاثاء، بحياة 2 من العاملين بمشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام، وأصاب آخر، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقال المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن عاملين اثنين في نزع الألغام استشهدا، وأصيب ثالث، أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في مديرية حيس، الواقعة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن".

ويرتفع عدد العاملين في المشروع السعودي المخصص لتطهير الأراضي اليمنية، من فخاخ الموت الحوثية، إلى 30 قتيلا و34 جريحا، منذ مطلع العام 2018م.

وكان مهندسا في المشروع أصيب في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة انفجار لغم في مركبة تقل فريقا هندسيا تابعا لمسام، أثناء مرورها في منطقة "وادي دقيق" بمديرية عسيلان، غربي محافظة شبوة جنوب البلاد.

وقبلها بخمسة أيام، قتل مهندس آخر يعمل في مجال نزع الألغام تابعا لمسام، يدعى موسى الحارثي، أثناء قيامه بعملية تفكيك عبوات ناسفة في المحافظة ذاتها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مدير مشروع مسام، أسامة القصيبي، إن 28 عاملا في المشروع بينهم 5 خبراء أجانب قتلوا، فيما أصيب 33 آخرين، أثناء أدائهم واجبهم في نزع الألغام، منذ العام 2018م.

وأكد أن مهارات مليشيات الحوثي، في صناعة وزراعة الألغام، تطورت بشكل بالغ الخطورة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا.

وانتزعت فرق مسام السعودي أكثر 192016 ذخيرة غير منفجرة و115072 لغما مضادا للدبابات من خلفات مليشيات الحوثي في عديد المحافظات اليمنية منذ انطلاق المشروع في 2018.