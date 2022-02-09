انقطاع خدمة الانترنت في 5 محافظات يمنية بسبب عمل تخريبي في المهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - خرجت خدمة الإنترنت عن الخدمة اليوم الثلاثاء في أربع محافظات يمنية بسبب عمل تخريبي في محافظة المهرة (شرق اليمن).



وقال مصدر في الاتصالات بمحافظة المهرة "أن قطع تخريبي بين حصوين والغيظة في منطقة نشطون تسبب في قطع خدمة الانترنت في محافظات وسيئون وشبوة ومأرب والجوف".



وقال المهندس عمر سميكان الموظف في الاتصالات – في منشور بصفحته على فيسبوك – "ان الفريق الفني بمحافظة المهرة بدأ في العمل في العمل لإصلاح التخريب" وتوقع أن تعود الخدمة خلال الساعات القادمة.



وما بين الحين والآخر تتعرض خدمة الانترنت للتخريب وخاصة في المحافظات الشرقية، كما شهدت كافة المحافظات اليمنية في يناير/ كانون الأول الماضي، انقطاع كلي للإنترنت حيث قال الحوثيون الذين يسيطرون على الاتصالات في اليمن، أن الانقطاع بسبب قصف للتحالف استهدف البوابة الدولية في الحديدة.



واستمرت خدمة الانترنت نحو خمسة أيام بالانقطاع الكلي، تم فيها عزل اليمن عن العالم وتكبدت اليمن خسائر كبيرة، واتهمت الاتصالات في الحكومة اليمنية، الحوثيين بالرغم بالتعتيم وعدم وضوحها حول أسباب انقطاع خدمة الانترنت.



ومطلع العام 2020 شهدت اليمن أزمة انقطاع الإنترنت جراء انقطاع كابل بحري في قناة السويس، وأعلنت مؤسسة الاتصالات بصنعاء (تيليمن) حينها "خروج أكثر من 80%من سعات الإنترنت الدولية في اليمن، جراء انقطاع كابل دولي خارج اليمن".