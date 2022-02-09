في إطار التدوير الوظيفي.. مدير شرطة تعز يجري تغييرات جديدة لعدد من مدراء الأقسام  

المنامة - ياسر ابراهيم - اصدر مدير عام الشرطة بمحافظة تعز العميد منصور عبد الرب الأكحلي عددا من القرارات الإدارية تضمنت تغيير وتعيين عددا من مدراء أقسام الشرطة بالمحافظة.



وقال مركز الإعلام الأمني بالمحافظة أن قرارات التغيير التي أصدرها مدير عام الشرطة "تأتي في إطار التدوير الوظيفي الذي تجريه شرطة تعز وفقا للخطة العامة لشرطة المحافظة بهدف الارتقاء بالعمل الأمني وتحسين الأداء ولما تقتضيه مصلحة العمل الأمني"



ونصت القرارات على تعيين كلاً من:



1- العقيد/ صادق طه عبد الرحمن الحميري مديرا لقسم شرطة 26 سبتمبر

2- العقيد/ محمد عبد الله علي محمد الرباطي مديرا لقسم شرطة الذيفاني

3- الرائد/ إبراهيم عبد الله حمود خالد هزبر مديراً لقسم شرطة الضباب

4-الرائد/ غزوان عبد الجليل محمد سيف الدغشري مديرا لقسم شرطة سوق الأحد

5-النقيب/ عاصم قاسم أحمد عقلان مديراً لقسم شرطة النصر

6- الملازم/ مصطفى عبد العزيز سيف محمد الحميدي مديراً لقسم شرطة الجديري

7- الملازم/ محمود قائد منصور حسن النيال مديرا لقسم شرطة المدينة

8-الملازم/ أحمد هائل سعيد اليوسفي نائبا لمدير قسم شرطة سوق الأحد

9- الملازم/ وجيه عادل عبد الملك ضابطا لأمن قسم شرطة سوق الأحد

10- الملازم/ وليد إدريس منير الأهدل مندوبا للبحث الجنائي بقسم شرطة سوق الأحد

11-الملازم/ مرتضى أحمد علي علي الصنوي رئيسا لقسم السكرتارية بقسم شرطة سوق الأحد



كما نصت القرارات الصادرة بإدارة عام شرطة محافظة تعز، على العمل بها من تاريخ صدورها يوم أمس الإثنين الموافق 7 فبراير 2022

