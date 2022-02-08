شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الخارجية يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.



وتطرق وكيل وزارة الخارجية، الى مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن وإصرار المليشيات الحوثية في رفض كل مساعي السلام وتهديدها امن دول الجوار عبر استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة وتهديدها لامن الملاحة الدولية عبر عمليات القرصنة في البحر الأحمر علاوة على الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها المليشيات في قصفها الاحياء السكنية ومخيمات النازحين وقتل المدنيين العزل في مأرب وتعز ، الامر الذي يؤكد خطورة هذه المليشيات الارهابية المدعومة والمرتهنة للنظام الايراني بتنفيذ مخططاته الاجرامية في اليمن والمنطقة وهذا ما يحتم على المجتمع الدولي تصنيفها كجماعة إرهابية والضغط على إيران لوقف اعمالها التخريبية في اليمن.

من جانبه، أكد السفير الصيني موقف بلاده الثابت تجاه الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامة اراضيه وعدم التدخل في شؤونها الداخلية..مجدداً دعم الصين لكافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام، واعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.