التحالف العربي يعقد اجتماعا بناءً مع منسق الشؤون الإنسانية ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عقد التحالف العربي بقيادة السعودية، اجتماعا بناءً مع منسق الشؤون الإنسانية باليمن تم خلاله المعلومات بشأن مزاعم استهداف سجن في صعدة.



وبحسب ما أعلنه التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية فإن فريقا مختصا بالمكتب الأممي سيزور التحالف قريباً لتبادل معلومات إضافية.

جرى مناقشة ذلك خلال اجتماع للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، أن يكون قد استهدف سجنا بصعدة.

بيان التحالف أوضح أن الموقع المستهدف في صعدة هو "معسكر الأمن الخاص"، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.

ونوه إلى أن أقرب سجن يقع على مسافة (1،8) كلم من الموقع محل الادعاء.

وحمل المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية.

وكان الفريق المشترك لتقييم الحوادث، أكد في وقت سابق أنه يتابع كافة ما يصدر حول العمليات العسكرية في اليمن، التزاماً منه بالمهنية والشفافية والحيادية والمصداقية.

وأضاف الفريق، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": منذ الساعات الأولى لتداول الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع باشر المعنيون بالفريق المشترك إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة به، وسوف يقوم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالإعلان عن النتائج فور استكمال تحقيقاته.