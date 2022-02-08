وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي أخر المستجدات في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك امس خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ أخر المستجدات في اليمن والتهديات الحوثية المستمرة للأمن والسلام الاقليميين والجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام في اليمن.



وأكد وزير الخارجية أن التصعيد الحوثي الاخير سواء بالاستهداف اليومي للمدنيين في الاحياء السكنية في المدن اليمنية مستخدما الصواريخ الباليستية والطيران المستهدف او باستهداف دول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية وذلك يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الاقليميين والدوليين خدمة للأجندة الإيرانية، ويعكس مدى الانخراط الايراني في انتهاك حظر توريد السلاح للمليشيات الانقلابية وتوجيهها وفقا لمشروعه التدميري..لافتا الى أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لتلك التهديدات.

من جانبه، اعرب المبعوث الخاص عن قلقه من تصاعد الأحداث خلال الفترة الأخيرة في اليمن والمنطقة، مشيرا الى أنه ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه جهود السلام سيواصل مساعيه الهادفة لإنشاء عملية سياسية جامعة تضمن عودة الأمن والاستقرار لليمن.