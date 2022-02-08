المليشيا شنت قصفاً صاروخياً على المدينة - حرض.. مصرع وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية للحوثيين بغارات جوية

أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء، مصرع وإصابة أكثر من 20 حوثياً وتدمير آليات وعربات عسكرية لمليشيا الحوثي بغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في مدينة، حرض شمال محافظة حجة، (شمال غرب اليمن).



وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، بسقوط أكثر من عشرين قتيلا وجريحا من مليشيا الحوثي وتدمير طقمين عسكريين بغارتين جوية لطيران التحالف بمدينة حرض.



وأضاف أنه بلغ عدد الضربات الجوية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم خمس غارات.



في المقابل شنت مليشيا الحوثي الإرهابية قصفاً بثلاثة صواريخ باليستية، استهدف الأحياء الجنوبية لمدينة حرض التي سيطر عليها الجيش الوطني خلال الأيام الماضية.



وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني، إسقاط ثمان طائرات مسيرة هجومية للمليشيا، في أجواء المناطق المحررة شمالي حجة المحافظة، فيما استهدفت المليشيا الأحياء المدنية بصواريخ باليستية في حيران وحرض.

