"الجنرال كينيث ماكنزي" يؤكد أن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الإمارات وأن الولايات المتحدة ستدعم دولة الإمارات لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته.



وقال الجنرال ماكنزي - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - إن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار.

وأضاف : يسعدنا أن نرى الاستخدام الفعال لنظام الدفاع المضاد للصواريخ /ثاد/ في الإمارات، وأعلم أن ذلك يطمئن الجميع في دولة الإمارات وسوف نستمر في التعاون مع الإمارات لتطوير أنظمة دفاعية أكثر فعالية في المستقبل.

وقال الجنرال ماكنزي - الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط - نحن نعمل مع شركائنا في المنطقة ومع شركات تطوير التقنيات الدفاعية في الولايات المتحدة لتطوير حلول من شأنها أن تتعامل مع الطائرات بدون طيار قبل أن يتم إطلاقها .. ويهدف هذا النظام إلى اكتشاف الطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل إطلاقها .

وأكد أن زيارته الحالية إلى دولة الإمارات تأتي في سياق تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الإمارات، والتأكيد على استمرار دعمها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجنرال ماكينزي : على الرغم من أن الهجمات على الإمارات العربية المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن دولة الإمارات لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، وأعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة سارعت لدعم صديقتها الإمارات، قائلا : أرسلنا المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ البالستية، وستقوم المدمرة بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة، كما سنرسل إلى الإمارات سربا من مقاتلات إف - 22 المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم.

وبخصوص التقارير حول إمكانية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية والتأثير المحتمل لمثل هذه الخطوة، قال الجنرال ماكنزي : سأترك التطرق لهذا الموضوع للدبلوماسيين الأمريكيين .. لكنني سأقول إن الحوثيين يتصرفون بشكل طائش وغير مسؤول وهم يهاجمون الإمارات ويستمرون في مهاجمة المملكة العربية السعودية.

وبشأن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلال غارة أمريكية ضمن جهود مكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا الأربعاء الماضي، قال ماكنزي: أعتقد أن التخلص من زعيم داعش يجعل من الصعب على التنظيم تنسيق أنشطته في جميع أنحاء العالم.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة تريد احتواء تهديد داعش "محليا وإقليميا" حتى تتمكن قواتها الأمنية من "التعامل معهم على الفور بدلاً من السماح لهم بتنسيق أنشطتهم في جميع أنحاء العالم، وشن هجمات كبيرة ومدمرة".

وبخصوص أفغانستان .. أكد الجنرال ماكنزي أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في ذلك البلد عن كثب، مشيرا إلى قلق الولايات المتحدة من إمكانية قيام داعش خراسان والقاعدة بتنسيق هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.