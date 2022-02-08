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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير النقل يكرم عدد من موظفي ومهندسي مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
كرم وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، امس 14 موظفاً ومهندساً من إدارة الهندسة الميكانيكية وموظفي إدارة الإطفاء بمطار عدن الدولي.
واشاد الوزير بجهود العاملين بالمطار وما تم انجازه من صيانة المعدات والأصول ومنها إعادة تشغيل عربة الإطفاء المتوقفة منذ سبع سنوات وإعادة تشغيلها للعمل والخدمة..مثمناً مستوى الاداء المقدم بالمطار رغم الاوضاع الاستثنائية التي مر به.
واكد تصميم الوزارة على ترتيب أوضاع هيئة الطيران المدني ومطار عدن المؤسسية والهيكلية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للارتقاء بمستوى الأداء العام فيهما.