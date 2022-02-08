وزير النقل يكرم عدد من موظفي ومهندسي مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كرم وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، امس 14 موظفاً ومهندساً من إدارة الهندسة الميكانيكية وموظفي إدارة الإطفاء بمطار عدن الدولي.



واشاد الوزير بجهود العاملين بالمطار وما تم انجازه من صيانة المعدات والأصول ومنها إعادة تشغيل عربة الإطفاء المتوقفة منذ سبع سنوات وإعادة تشغيلها للعمل والخدمة..مثمناً مستوى الاداء المقدم بالمطار رغم الاوضاع الاستثنائية التي مر به.

واكد تصميم الوزارة على ترتيب أوضاع هيئة الطيران المدني ومطار عدن المؤسسية والهيكلية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للارتقاء بمستوى الأداء العام فيهما.