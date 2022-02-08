شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني بتعز يحرر جبال الأحطوب بجبل حبشي غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز امس الاثنين من تحرير سلسلة جبال الاحطوب وتأمينها إثر هجوم على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز.
وأفاد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش حررت مواقع جديدة في سلسلة جبال الاحطوب الاستراتيجية بمديرية جبل حبشي إثر هجوم كاسح ألحق بمليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وأن المواجهات مستمرة.