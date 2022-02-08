وزير التربية يبحث مع نظيره السعودي اعداد برتوكول للتعاون بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، امس في الرياض مع نظيره السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، اعداد بروتوكول للتعاون التعليمي بين البلدين.



وأشاد العكبري بتجربة المملكة في مختلف المجالات التعليمية، وحرص اليمن على الاستفادة منها لتطوير التعليم في اليمن وخاصة بمجالات المنهجية التعليمية والانشطة المدرسية والتعليم عن بعد.

وبدوره استعرض وزير التعليم السعودي استعداد وزارته للتعاون والتنسيق والتكامل مع وزارة التعليم في اليمن.

حضر اللقاء سفير اليمن في الرياض شائع الزنداني ورئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم عبدالله عثمان ومن الجانب السعودي نائب وزير التعليم للبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ونائب الوزير المكلّف الدكتور سعد آل فهيد.