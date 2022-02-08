عثر عليه مشنوقًا.. انتحار طالب يدرس إعلام في جامعة صنعاء بظروف غامضة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم طالب يمني، اليوم الاثنين، على الانتحار، داخل الحرم الجامعي، بجامعة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر في الجامعة "إن الطالب في كلية الإعلام جامعة صنعاء، فيصل فهد دبوان المخلافي، عثر عليه مشنوقًا، في إحدى الأشجار، بكلية الهندسة، جامعة صنعاء".

وقال مصدر طلابي "أن المخلافي كان طالب في الهندسة، ثم حول لكلية الاعلام ولم تتجاوب كلية الهندسة بإعطائه ملفه ليصبح طالباً رسمياً في الاعلام، وتم اختباره في مبنى الكلية ورقياً ولم يسمح له الاختبار بالأتمتة كبقية الزملاء".



وأضاف المصدر لـ"يمن شباب نت"، أنه تم نقل الطالب إلى مستشفى الكويت القريب من جامعة صنعاء"، في ولم يصدر أي بيان رسمي من جامعة صنعاء، او سلطات الأمر الواقع الحوثية في العاصمة صنعاء.

ولم تذكر المصادر إلى أسباب إقدام الطالب على الانتحار؛ الا أنها أشارت "أن السبب الرئيس هو الظروف المعيشية الصعبة التي كان يعانيها الأمر الذي دفعه للانتحار".

وأفادت، "أن الطالب كان واحد من الطلاب الأذكياء والمتميزين، ولكن مرّ بظروف صعبة دفعته للانتحار، وسط ظروف وملابسات غامضة".

يأتي هذا في ظل الحالة المأساوية التي يعيشها الطلاب والطالبات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، بالتزامن مع استمرار انقطاع المرتبات، وتردي الحالة المعيشية على كافة المستويات.