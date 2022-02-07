بينهم والدته وأطفاله الأربعة.. قيادي حوثي يقتل ٨ من أسرته في ذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر محلي، الاثنين، بأن قياديا في ميليشيات الحوثي الإرهابية أقدم على تصفية 8 من أفراد أسرته شمال محافظة ذمار جنوب صنعاء.

وقال المصدر لـ"يمن شباب نت" إن "القيادي الحوثي جمال عبدالملك هاشم الكبسي، أقدم أمس الأحد على قتل والدته وشقيقه وزوجته وأربعة من أطفاله وزوجة والده، في حادثة في مدينة معبر".

وأوضح المصدر أن "القاتل فر إلى إحدى جبهات القتال التابعة لميليشيات الحوثي من أجل الاحتماء بها بعد تنفيذ الجريمة".

وأضاف، أن المدعو الكبسي كان يعمل مشرفا لدى ميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة حجة.

وفي يوليو من العام الماضي ومع صبيحة يوم عرفة أقدم القيادي الحوثي وليد أحمد محمد عز الدين، على قتل والدته في مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار.

وتتكررت جرائم قتل عناصر ميليشيات الحوثي لأقاربهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة.