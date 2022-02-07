أحدهم على يد شقيقه.. مقتل وإصابة 4 أشخاص في حوادث جنائية منفصلة

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب رابع في حوادث جنائية منفصلة شهدتها محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوض أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، أقدم مواطن على قتل شقيقه طعنا بآلة حادة، بمديرية يريم شمال إب بخلاف على "هاتف".



وبحسب الأهالي، فإن الضحية يدعى "عبدربه عبدالله صالح سيف الزراعي"، حيث تعرض لطعنة قاتلة من شقيقه "علي" بواسطة "جنبية" في الرقبة أدت إلى مقتله على الفور.



وفي حادثة أخرى، قُتل "علي قايد علي القح" (55 عاما) برصاص مسلح بمديرية بعدان شرقي المحافظة.



وفي مديرية ذي السفال (جنوب إب)، قتل شاباً في مدينة القاعدة يُدعى (أيمن محمود محمد صالح "، بعد خلاف نشب مع المسلحين، ليتطور لإطلاق نار مباشر.



وفي حادثة أخرى في ذات المدينة، أصيب الشاب "محمد علي قايد علي سعيد" برصاص عصابة مسلحة، وجرى نقله إلى العناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية، فيما لا يزال في وضع صحي خطر وفقا للمصادر.



وتشهد محافظة إب، فوضى أمنية عارمة زادت معها معدلات الجريمة الجنائية في مختلف مديريات المحافظة.

