اتحاد كُرة الطائرة يُوقف دوري الممتاز (تجمع سيئون) بشكل مؤقت على ذمة أحداث شغب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر الاتحاد اليمني لكرة الطائرة، اليوم الاثنين، قراراً قضى بإيقاف دوري الممتاز لكرة الطائرة (تجمع سيئون) بشكلٍ مؤقت، حتى إشعار آخر.



جاء ذلك في مذكرة - حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها- وجهها الاتحاد لإدارات الأندية المشاركة في البطولة.



وقال الاتحاد، إن هذا القرار، يأتي عقب "أحداث مؤسفة شهدتها مباراة اتفاق الحوطة واتحاد سيئون، أمس الأحد، ضمن مباريات الدوري العام لأندية الممتاز، حيث أدى ذلك إلى أضرار جسيمة في الصالة الرياضية ومحتوياتها".



وأشار إلى أن قرار الإيقاف اتخذ بعد اجتماع عقدته اللجنة المشرفة ناقش الأحداث التي حصلت، وأقر بإيقاف مجريات مباريات تجمع سيئون حتى إشعار آخر.

