السقطري يبحث مع مركز الملك سلمان سبل دعم أولويات القطاعين الزراعي والسمكي ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الزراعة والري و الثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، امس، مع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المهندس أحمد البيز، سبل دعم أولويات القطاعين الزراعي والسمكي في اليمن.



وناقش الوزير السقطري، أثناء زيارته لمركز الملك سلمان للإغاثة بالعاصمة السعودية الرياض، أبرز إحتياجات القطاعين الزراعي والسمكي، وتحديد أولويات التدخلات المنفذة و الممكن تنفيذها من مركز الملك سلمان خلال الفترة المقبلة.

وأكد السقطري، على تسهيل تنفيذ كافة المشاريع التنموية المستدامة الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة..منوهاً بأهمية استدامة تلك المشاريع الحيوية وتحقيق أقصى استفادة منها ، لما لذلك من آثر كبير على البلد والاقتصاد الوطني، والذي ستنعكس آثارها المباشرة وغير المباشرة إيجاباً على المواطنين ومعيشتهم.