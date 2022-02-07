شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية للحوثي بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الإثنين، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف شمالي اليمن.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.

وأوضح، في بيان، أن العملية العسكرية استجابة للتهديد ولحماية المدنيين من الهجمات العدائية لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.