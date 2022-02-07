أعلن إنشاء شركة نفطية.. محافظ شبوة: قطاعات النفط ستستعيد إنتاجها قريبًا

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف محافظ شبوة، الشيخ عوض العولقي، عن توجه لإنشاء شركة للاستثمارات النفطية بالمحافظة، مؤكدا أن القطاعات النفطية ستسعيد انتاجها النفطي قريبًا.

ولفت المحافظ خلال لقائه، الثلاثاء، مدير عام الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية الدكتور عبدالله عمير، عن التوجه لإنشاء شركة شبوة للاستثمارات النفطية على ان تتولى إدارة الملف النفطي بالمحافظة والإشراف المباشر عليه، أسوة بصافر مأرب ومسيلة حضرموت.

وأكد المحافظ أن مختلف القطاعاتها النفطية ستستعيد انتاجها النفطي قريبًا خصوصًا حقول جنة، وبدعم مباشر ورعاية كاملة من رئيس الجمهورية، ونائبه الفريق علي محسن، ورئيس الوزراء.

من جانبه أستعرض مدير عام الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية الدكتور عبدالله عمير مسيرة الجهود التي بذلتها الشركة لاعادة استئتاف تصدير النفط من شبوة منذ العام ألفين وثمانية عشر.

ونوه بنجاحاتها الايجابية في ربط عملية تصدير النفط من الحقول الداخلية لشبوة وخارجها، لافتا بحجم التحديات الفنية التي تواجهها والمعالجات التي تتخذها لتغلب عليها.

وأكد عمير، العزم على التوجه للقيام بعملية اعادة تأهيل شاملة لمكونات ومنشآت التصدير.