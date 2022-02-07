محافظ شبوة يدعو إلى مساعدة دولية لتخليص بيحان من حقول الألغام الحوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا محافظ شبوة عوض العولقي، الأحد، الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدة شبوة في التغلب على آثار العدوان الحوثي على مديريات بيحان وتخليص أراضيها من حقول الألغام المختلفة، وعودة الحياة إلى طبيعتها وممارسة السلطات المحلية أعمالها.



جاء ذلك خلال لقاء مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ولفت العولقي إلى حجم الإشكالية الكبيرة التي خلفتها المليشيا الحوثية، ومدى خطورتها على المجتمع في مديريات بيحان، مشيراً إلى انتزاع الكثير من الألغام الحوثية في بيحان.



وأشاد بالجهود اليمنية والسعودية لتطهير مديريات بيحان وعين وعسيلان من الألغام الحوثية، وعودة الأمن والاستقرار في شبوة بمساهمة كافة أبنائها بمختلف أطيافهم وحرصهم على العمل المشترك للقضاء على كافة عوامل الفوضى وأسبابها.



وخلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت الفرق الهندسية، انتزاع واتلاف قرابة 15 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في مديريات بيحان الثلاث ومديرية حريب جنوبي مأرب، فيما تواصل العمل لتطهير بقية المناطق.



من جانبه أعرب السفير الفرنسي خلال اللقاء عن رغبته في زيارة محافظة شبوة في المستقبل، مؤكداً دعم بلاده لكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.



وكانت قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، قد استكملت منتصف يناير الماضي، تحرير مديريات بيحان من مليشيات الحوثي الإيرانية بعد معارك عنيفة أستمرت نحو أسبوعين.

