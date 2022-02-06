تنفيذي محافظة المهرة يناقش خطته للعام 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، اليوم، مشروع خطة عمل المكتب للعام الجاري 2022م.



واكد الاجتماع، على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتنفيذ الخطط المقرة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين.

وأقرّ الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة الوكيل مختار بن عويض، لإعادة صياغة مشروع خطة المكتب، واستيعاب الملاحظات والمقترحات .