- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي محافظة المهرة يناقش خطته للعام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، اليوم، مشروع خطة عمل المكتب للعام الجاري 2022م.
واكد الاجتماع، على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتنفيذ الخطط المقرة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين.
وأقرّ الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة الوكيل مختار بن عويض، لإعادة صياغة مشروع خطة المكتب، واستيعاب الملاحظات والمقترحات .