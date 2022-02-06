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تنفيذي محافظة المهرة يناقش خطته للعام 2022

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي محافظة المهرة يناقش خطته للعام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

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ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، اليوم، مشروع خطة عمل المكتب للعام الجاري 2022م.

 

واكد الاجتماع، على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتنفيذ الخطط المقرة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين.

 

وأقرّ الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة الوكيل مختار بن عويض، لإعادة صياغة مشروع خطة المكتب، واستيعاب الملاحظات والمقترحات .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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