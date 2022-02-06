وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجنة الكشفية العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشباب والرياضة، رئيس الجمعية اليمنية للكشافة والمرشدات نايف البكري، امس، مع رئيس لجنة الشباب بالبرلمان الكويتي، رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور، عبدالله الطريحي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية واللجنة الكشفية العربية في مجالات التأهيل والتدريب وتنظيم المعسكرات المشتركة.



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه الوزير البكري مع الطريحي، الذي وجه له الدعوة لحضور اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية الذي يعقد مطلع مارس المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي الإتصال، أكد الوزير البكري، أن الكشافة اليمنية تحظى بالاهتمام والرعاية من الحكومة في بلادنا، إيمانا بأهمية المبادئ والقيم التي تمثلها وتسعى لغرسها في نفوس النشء والشباب، إلى جانب أدوارها المتميزة في تمتين الروابط الاجتماعية والمساهمة في تكوين شخصيات قيادية في المجتمع .. لافتاً إلى أن الكشافة تلعب دوراً مهماً في بناء الشخصية الوطنية وهي محل تقدير من قبل القيادة السياسية والحكومة اليمنية.

من جانبه، أشاد الدكتور الطريجي، بنشاط الكشافة اليمنية وتفانيها في تنفيذ البرامج والخطط العربية والانضباط الذي يميزها خلال المشاركات العربية والقارية.