لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت تناقش مصفوفة مشاريع تنموية وخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقشت اللجنة الفرعية للمناقصات بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، التقرير المالي لمستوى تنفيذ مصفوفة المشاريع التي أقرتها اللجنة منذ العام 2018م حتى نهاية العام المنصرم 2021م البالغة 147 مشروعاً بتكلفة تصل الى قرابة 94 مليون دولار.



واستعرضت اللجنة بحضور وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي، عدد 87 مشروعاً منجزة من إجمالي المشاريع المقرة منها 60 مشروعاً قيد التنفيذ بنسبة انجاز مادي 77.97 بالمائة ونسبة الإنجاز المالي 43.01بالمائة ، وإجمالي المبالغ المنصرفة الى نهاية تلك الفترة 40 مليون و511 ألف و 829 دولار.

ودعت لجنة المناقصات إلى عقد اجتماع موسع يضم مدراء عموم المديريات وقيادات أو ممثلي القطاعات المختصة على مستوى وادي حضرموت لإقرار مصفوفة أولويات الاحتياجات من المشاريع التنموية والخدمية للعام الحالي 2022م المرفوعة من السلطات المحلية بالمديريات لتنال كل مديرية نصيبها من المشاريع ذات الأولوية.

كما استعرضت اللجنة، جملة من الطلبات المقدمة من قبل الجهات المنفذة لأعمال إضافية لبعض المشاريع المقرة التي يستوجب إقرارها بموجب الصلاحيات المخولة للجنة بحسب النظم القانونية المتبعة.

وأوضح الوكيل الكثيري، بأن الإنجازات التي حققتها اللجنة الفرعية للمناقصات بالوادي والصحراء يعود الفضل في تحقيقها للجهد الجماعي المشترك من قبل كافة أعضاء اللجنة الذي اتسم بالشفافية والوضوح ، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل أن ترى النور كافة المشاريع التنموية والخدمية المقرة ، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الرئيسية في مجالات التربية والتعليم والصحة والمياه والطرقات وغيرها من المجالات الأخرى التي تحقق المصلحة العامة للمجتمع .