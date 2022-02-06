بدء دورة تدريبية بمأرب حول رصد انتهاكات حقوق الانسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت بمحافظة مأرب دورة تدريبية في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، تنظمها منظمة دي يمنت رايتس للحقوق والتنمية بمشاركة ٣٠ مشاركا من فرق الرصد.



واشار مدير مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري الى اهمية رصد وتوثيق جميع الانتهاكات وفي مقدمتها آلاف الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي وذلك للمساءلة وتحقيق العدالة والانتصاف للضحايا وتخليد الذاكرة الوطنية والحقوقية.

من جهته، أوضح مدير وحدة التدريب والتاهيل في المنظمة معاذ نعمان، أن الدورة تهدف تقدم المعارف والمهارات وفق المعايير الدولية لافتاً الى انها باكورة اعمال المنظمة لمشروع سيتواصل نشاطه وفعالياته الحقوقية والقانونية نصرة للضحايا والمظلومين.