إثر خلافات على أموال إماراتية.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل في مليشيا الانتقالي تشل الحركة في عدن

اندلعت فجر اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصيلين من مليشيا الانتقالي المدعومةِ إماراتياً في العاصمةِ المؤقتة عدن، أدت إلى توقف حركة الملاحة في مطار عدن وشلت الحركة في مختلف المرافق العامة والخاصة.



وقالت مصادر محلية، إن مواجهات مسلحةً اندلَعت بين فصيلين من الانتقالي في خُور مكسَر وأجزاءٍ أخرَى من مديرية المُعلّا إثرَ خلافٍ على صرفِ رواتبَ تُقدمها الإمارات للفصائلِ التابعةِ لمليشيا الانتقالي.



وحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت بين مجاميع يقودها المدعو صامِد سِنَاح وأخرى بقيادةِ محمد الخَيلِي.



مصادر أخرى أكدت توسع الاشتباكات بين فصائل الانتقالي وتعزيزات عسكرية قادمة من التواهي إلى خور مكسر لاقتحام جزيرة العمال معقل صامد سناح، وسط استعدادات عسكرية بين الجانبين.



وأشارت إلى أن المواجهات وصلت إلى محيط مطار عدن وأدت إلى توقف الملاحة فيما تم إغلاق الخط البحري نتيجة تلك الاشتباكات التي تسببت بتوقف بعض المصالح والمدارس.



وبين الفينة والأخرى تشهد محافظة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً، مواجهات مسلحة بين فصائل مسلحة تختلف مع بعضها لأسباب تتعلق بالنفوذ والعائدات المالية.

