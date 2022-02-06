المغرب يندد بالهجمات الإرهابية الحوثية على دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إدانة بلاده للهجمات الإرهابية الحوثية على دولة الإمارات، معتبرا إياه "تهديدا للمنطقة".



وقال بوريطة إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبر عن إدانة المغرب الشديدة، للهجمات الحوثية على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح في مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا، أن العاهل المغربي أجرى اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأدان بشدة هذا العمل المشين.

وأضاف أن الملك محمد السادس ندد بالهجوم الدنيء الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية ضد دولة الإمارات، واعتبره تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية المغربي أيضا، إن الملك أكد وقوف المغرب بجانب دولة الإمارات واستعداده لتقديم كل الدعم المطلوب للمساهمة بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في حماية أرضها وطمأنة مواطنيها والمقيمين في أراضيها.

ووصف وزير الخارجية المغربي، الهجوم الحوثي بـ"الجبان والذي من شأنه أن يمس بالاستقرار في المنطقة".

وأضاف المسؤول المغربي، أن العاهل المغربي جدد دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات من أجل الدفاع عن أراضيها وطمأنته مواطنيها في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثي، مؤكدا وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات، ضد الإرهاب الحوثي.

ومن المنتظر أن تختتم القمة القمة الأفريقية الـ35 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، اليوم الأحد، بعد يوم من انطلاق فعاليتها، وسط تنامي الانقلابات في القارة السمراء.

وسجلت القمة الحالية حضورا لافتا لرؤساء دول غرب القارة التي شهدت ظاهرة الانقلابات المتكررة ما جعل الملف يهيمن على أجندة القمة.

وتعقد القمة في غياب 4 دول علق الاتحاد الأفريقي عضويتها مؤخرا بسبب الانقلابات وقعت بها، وهي مالي والسودان وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو.