٣١٢ مليون دولار قيمة دفعات المنحة النفطية السعودية الواصلة لبلانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

بلغ إجمالي قيمة الكميات الواردة من المنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة نحو 312 مليون دولار، نسبة المدفوع من المانح 72%، ومن الحكومة 28%.



وجرى بميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، امس، استقبال الدفعة السابعة من المنحة النفطية السعودية، البالغة 60 ألف طن متري من مادة الديزل، ومن المقرر أن تصل إلى الميناء ذاته، خلال الأيام القليلة القادمة، كمية 30 ألف طن متري من مادة المازوت، استكمالا لوصول الدفعة السابعة.

وقال وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل : " إن المنحة النفطية السعودية حققت نتائج إيجابية شملت العديد من القطاعات الحيوية، وساهمت أيضا بتحسن الاقتصاد الوطني من خلال توفير المبالغ المالية وتسخيرها للمجالات التنموية".

من جانبه جدد وكيل محافظة عدن محمد شاذلي، التأكيد على أهمية الدور الكبير للمنحة في تحسين الخدمات الأساسية وبمقدمتها خدمة الكهرباء التي تعتبر بمثابة عصب الحياة .. مشددا على أهمية تكاتف جهود الجميع لمواصلة عملية الإصلاحات والتحسن في مختلف المجالات الخدمية وتحسين الأوضاع العامة للمواطنين.

بدوره أفاد مساعد رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية المهندس وليد العباسي، بأن إجمالي الكميات الواردة من الدفعات السبع لوقود المنحة السعودية، بلغ 452 ألف طن متري من الديزل بنسبة 50% من الكمية المحددة باتفاقية المنحة البالغة 909 ألف و 591 طنا متريا من الديزل، و 232 ألف طن متري من المازوت بنسبة 66% من الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 351 ألفا و 304 طن متري من المازوت، بإجمالي 422 مليون دولار.

من جهته أشار مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد المدخلي، إلى مساهمة المنحة السعودية، منذ بدايتها في شهر مايو من العام الماضي 2021م، بتشغيل أكثر من 65 محطة كهربائية، وتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية .. مبينا أنه تم إنتاج أكثر من 1.960 جيجا وات من الطاقة الكهربائية حتى نهاية ديسمبر الماضي، كما انخفض الفاقد بالطاقة المنتجة بنسبة 12%، وارتفعت الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام الماضي 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وأيضا ارتفعت الطاقة المرسلة بنسبة 12%، وكذا ارتفعت مبيعات الكهرباء بنسبة 13%، وارتفع متوسط ساعات تشغيل الكهرباء إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات، وارتفع متوسط تشغيل الكهرباء في عدن بنسبة 20%.