شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبور 16 شاحنة منفذ الوديعة تحمل مساعدات اغاثية لعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت 16 شاحنة منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير 2022م، تحمل مساعدات اغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لعدد من المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، بأن المساعدات الاغاثية، تحتوي على 900 سلة غذائية و7.982 حقيبة شتوية فضلا عن المواد الطبية التي تزن 137 طنًا و 819 كيلوغراماً لمحافظات عدن، ومأرب، والمهرة، والضالع، وتعز ،و شبوة.