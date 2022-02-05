قوات الجيش تحرر معسكر المحصام الاستراتيجي وتطوق المليشيا الحوثية في مدينة حرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت قوات الجيش وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، امس، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير مناطق واسعة ومواقع استراتيجية في مديرية حرض شمالي غرب محافظة حجّة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن قوات الجيش تمكنت من تطويق المليشيا الحوثية الإيرانية في مدينة حرض بعد دحرها من معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض من الجهة الشرقية".. مؤكداً أن المليشيا الحوثية المتواجدة في مدينة حرض أصبحت محاصرة بالكامل بعد قطع خطوط الإمداد عنها.

واضاف المصدر " أن العشرات من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وأشاد المصدر بالدعم والإسناد المباشر لتحالف دعم الشرعية في هذه العملية العسكرية التي ما تزال مستمرة حتى الآن.