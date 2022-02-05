الخطوط الجوية اليمنية تدشن إنضمام طائرة ايرباصA330 عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، إنضمام طائرة إيرباص A330 "عدن" ضمن طائرات الشركة.



وفي حفل التدشين، اوضح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني، بأن الطائرة تعد الثالثة المشتراه من قبل شركة اليمنية والخامسة ضمن الخطة التوسيعية لاسطول الشركة..مشيراً الى انها تعمل وفق انظمة تقنية ورقمية حديثة تواكب حركة الطيران الاقتصادي والتكاليف وتتسع لـ 259 راكباً درجة سياحية و18 درجة اولى وحمولة 30طن.

فيما اكدت الكلمات الملقاة في التدشين، على اهمية هذا الانجاز النوعي في تسهيل حركة المسافرين عبر المطارات وتخفيف الاشكاليات في الحجوزات والشحن.