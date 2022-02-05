مسلحون حوثيون يُنزلون خطيب مسجد في إب بالقوة ويستبدلونه بموالٍ لهم

أقدم مسلحون حوثيون في محافظة إب (وسط اليمن)، أمس الجمعة، على إنزال خطيب الجمعة من أحد مساجد المدينة واستبداله بموالٍ لهم في حادثة لاقت استهجان كبير من رواد المسجد.



وقالت مصادر محلية، إن مجاميع مسلحة حوثية اقتحمت منبر الخطبة في مسجد المنصوب بمدينة وقاموا بإنزال الخطيب الرسمي للمسجد تحت التهديد بالسلاح.



وأضافت أن المسلحين فرضوا خطيب جديد موالٍ لهم يُدعى "فضل زيد".



وندد رواد المسجد بالحادثة، وغادروا إلى بيوتهم مستائين فيما واصل الخطيب الحوثي الخطبة التي حملت طابع تعبوي وطائفي وفقاً لبعض من رواد المسجد.



وفي الآونة الأخيرة، تشهد مساجد مدينة إب، عزوفاً كبيراً من المصلين يوم الجمعة، حيث يلجأ المصلين إلى التأخر عن الوصول إلى المسجد حتى قبيل إقامة الصلاة وذلك في احتجاج ضمني على مضمون الخطبة الأسبوعية التي تحولت إلى نشاط تعبوي بصبغة طائفية تفرضه المليشيا على المصلين بالإكراه.

