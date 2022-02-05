"الهبة الحضرمية" تتوعد بالتصعيد حال الإفراج عن الشيخ بن حريز مع نهاية اليوم

أمهلت قيادة الهبة الحضرمية، السلطة المحلية في حضرموت ممثلة بالمحافظ فرج البحسني، 24 ساعة للاستجابة لمطالبها بالإفراج عن رئيسها الشيخ صالح بن حريز وبقية المختطفين، متوعدة بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.



وطالب بيان صادر عن قيادة الهبة بمخيم العيون، الجمعة، السلطة المحلية بضرورة الاستجابة لدعوات إطلاق سراح الشيخ "بن حريز" وكافة المعتقلين دون أي قيد أو شرط.



وتوعد البيان، بتصعيد جديد خلال الساعات القادمة حال عدم الإفراج عن الشيخ "بن حريز" ورفاقه.



ونهاية الشهر الماضي، اعتقلت قوات أمنية عشرات المحتجين، بينهم الشيخ "صالح بن حريز"، رئيس الهبة وطلاب وقيادات مجتمعية.

