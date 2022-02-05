محافظ شبوة: مشروع منتجع قنا من اكبر مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال محافظ شبوة عوض الوزير "ان مشروع منتجع قنا السياحي بمديرية رضوم يعد واحداً من اكبر مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة والذي تنفذه شركة شبوة برايد للتنمية السياحية بتكلفة تتجاوز 3 مليون دولار" .



جاء ذلك خلال اطلاعه، امس على سير العمل في المرحلة الاولى من المشروع..مؤكداً على تضافر جهود العمل لاستكمال ماتبقى من مكوناته الانشائية والترفيهية والتسويقية .

واشار المحافظ الوزير، الى اهمية مشروع منتجع قنا السياحي لقربه من مزارات الجذب السياحي وخصوصاً حصن الغراب التاريخي وتوسطه لمجموعة الموانئ البحرية والمنشآت الاقتصادية الكبيرة بالساحل الجنوبي للمحافظة.

واوضح مدير الشركة المالكة والمنفذة للمشروع احمد القميشي، بان المرحلة الاولى من مشروع المنتجع تتمثل في اقامة 34 شاليه فندقي ومتنفسات ومساحات خضراء وصالات ترفيهيه والعاب ومحلات للتسوق..مثمناً اهتمام محافظ شبوة بالمشروع .