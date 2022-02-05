التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية ضد أهداف "مشروعة" في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.



وقال التحالف العربي في بيان إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداءً من الساعة الثالثة فجراً (0300) ليوم السبت حتى إشعار آخر باستخدامها، باعتبارها ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.

مؤخرا، أعلن التحالف تنفيذ 32 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة.