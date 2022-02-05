‏الارياني: الجيش الوطني يحقق انتصارات كبيرة في عملية عسكرية أطلقت تجاه مدينة حرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان ابطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة "الوية اليمن السعيد" بدعم واسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، يحققون انتصارات كبيرة ويسيطرون على مواقع استراتيجية في عملية عسكرية أطلقت فجر اليوم تجاه مدينة حرض بمحافظة حجة.



‏واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان العملية العسكرية التي انطلقت ضمن عمليات ‎حرية اليمن السعيد حققت تقدم كبير في عدة محاور، وسط انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتعاني من نقص حاد في مقاتليها وعتادها.

وحيا الارياني تضحيات وبطولات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وابطال الوية العمالقة والوية اليمن السعيد ومختلف التشكيلات العسكرية في ميادين العز والشرف الذين يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وهوية وكرامة الشعب اليمني من مليشيا الحوثي الارهابية.

وثمن عالياً مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية واطلاق عمليات ‎حرية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية لطرد مليشيا الحوثي من كافة المحافظات، وهي مواقف اخوية نبيلة لن ينساها الشعب اليمني.

كما ثمن الارياني عالياً الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لسير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال، وقيادته الحكيمة لمعركة بلادنا وشعبنا في التصدي للمشروع التوسعي الايراني واداته الحوثية.