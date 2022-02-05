التحالف يعلن عملية عسكرية ويطلب من المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن التحالف العربي فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، بالتزامن مع عملية معارك تشهدها مناطق من محافظة حجة (شمال غرب اليمن).



وقال متحدث التحالف العميد الركن تركي المالكي، "بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة (حرض)".



ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة "واس" السعودية، فإن التحذير يبدأ من الساعة الثالثة فجراً (0300) ليوم السبت (05 فبراير 2022م) حتى اشعار آخر باستخدامها، باعتبارها ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.



وطلب التحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.



وأمس الجمعة أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير مناطق واسعة ومواقع استراتيجية في مديرية حرض شمالي غرب محافظة حجّة شمال غربي اليمن خلال عملية عسكرية واسعة بإسناد التحالف العربي.



وتمكنت القوات من تطويق المليشيا الحوثية الإيرانية في مدينة حرض بعد دحرها من معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض من الجهة الشرقية، وفق ما نقلت مصادر عسكرية.



وشن التحالف مساء الجمعة سلسلة غارات جوية على مواقع في العاصمة صنعاء، واستهدف مطار صنعاء الدولي بأربع غارات، كما استهدف مواقع في مناطق أخرى في مديريات بني حشيش وسنحان بريف صنعاء.

وتتصاعد وتيرة المعارك في عدد من جبهات القتال بين الحكومة الشرعية مسنودة بالتحالف وميلشيات الحوثي المدعومة من ايران، بالتزامن مع التصعيد الحوثي في استهداف الامارات خلال الاسابيع الماضية.

المصدر: يمن شباب نت + واس