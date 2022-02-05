ضمن إعادة تطبيع الأوضاع.. تدشين حملة نظافة شاملة في مدينة حريب بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب اليوم، حملة نظافة شاملة في مدينة حريب في إطار أعمال لجنة تطبيع الأوضاع في المديرية بعد تحريرها من مليشيات الحوثي الانقلابية.



وقال مدير صندوق النظافة بمأرب محمد عطية "أن الحملة التي ستستمر لـ 10 أيام بمشاركة 60 عاملا ومشرف نظافة تهدف إلى تنظيف مدينة حريب من أكوام القمامة المتكدسة في شوارع وأحياء المدينة بعد توقف أعمال النظافة فيها عقب سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية على المديرية خلال الأربعة الأشهر الماضية".



وأضاف: "أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود السلطة المحلية في المحافظة لتطبيع الأوضاع في المديرية، بعد تحريرها من سيطرة الانقلابيين"، بحس تصريح نقلته وكالة سبأ.



من جهته دعا الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية حريب فيصل حسن الأجدع كافة أبناء المجتمع إلى التعاون مع فرق الحملة وإنجاح أنشطتها وتحقيق أهدافها لإظهار مدينة حريب بمظهرها الجمالي اللائق، باعتبار أن النظافة سلوك حضاري وواجب مجتمعي يقع على عاتق الجميع.



وعبر عن شكر أبناء المديرية لقيادة المحافظة ولأعضاء اللجنة على مايبذلونه من جهود كبيرة لتطبيع الحياة العامة والعمل بوتيرة عالية لإعادة الخدمات الأساسية إلى المديرية بعد توقفها وفي مقدمتها خدمات النظافة والتحسين.

وكان محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، وجه بإعادة تطبيع الأوضاع في مديرية حريب؛ وذلك بعد إعلان قوات الجيش تطهيرها من مليشيا الحوثي، وشدد على "تفعيل دور السلطة المحلية والادارات التنفيذية، بعد تعطيل مليشيا الحوثي لخدمات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، وكذا تعطيل دور المؤسسات الحكومية والمصالح العامة".

