شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألوية اليمن السعيد تتقدم باتجاه مدينة حرض في محافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت ألوية اليمن السعيد في المنطقة الخامسة، اليوم الجمعة، التقدم باتجاه مدينة حرض وسط انهيارات وتراجع لعناصر ميليشيا الحوثي.



وألوية اليمن السعيد هي قوات تابعة للجيش الوطني اليمني متمركزة في محور آزال صعدة الذي يشمل محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار.

ونشرت ألوية اليمن السعيد مقاطع فيديو لتقدمها باتجاه مدينة حرض في محافظة حجة ظهر فيها جانب من العملية العسكرية.