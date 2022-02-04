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لحج..مقتل جندي وإصابة آخر بر برصاص مسلحين على وقع توتر بين الانتقالي والعمالقة

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المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل أحد مرافقي قائد اللواء الثاني عمالقة العميد حمدي شكري، وأصيب آخر، الليلة الماضية، برصاص مسلحين في محافظة لحج جنوبي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية، إن صقر الوازعي المرافق الشخصي للعميد "شكري"، قُتل وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار استهدف مركبتهم قرب مقر اللواء الخامس في منطقة "صبر" التابعة لمديرية "تبن" بمحافظة لحج.
 
وحسب المصادر فإن الحادثة جاءت في خضم توتر مناطقي بين قبائل من الصبيحة منتمين لقوات العمالقة وآخرين من"يافع" ينتمون لقوات الانتقالي المدعوم إماراتياً.
 
وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية، نشر نقاط مسلحة و حملة اختطافات متبادلة بين الجانبين وسط جهود رسمية ومحلية لاحتواء هذا الصراع.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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