حجة.. الجيش الوطني يطلق عملية عسكرية في حرض ويحقق انتصارات ميدانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت قوات الجيش الوطني، الجمعة، عملية عسكرية واسعة في مدينة حرض بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.



وقالت مصادر عسكرية وإعلامية لـ "يمن شباب نت"، إن قوات الجيش الوطني أطلقت اليوم عملية عسكرية واسعة وبغطاء جوي كثيف من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تمكنت خلالها من تحقيق انتصارات ميدانية في مدينة حرض الحدودية مع السعودية.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، شنت في وقت مبكر من فجر اليوم هجوماً واسعاً بمشاركة طيران التحالف وسلاج المدفعية وتمكنت خلاله قوات الجيش من تحقيق انتصارات ميدانية وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة.



المصادر أكدت انجاز المرحلة الأولى من العملية العسكرية التي تهدف إلى تحرير مدينة حرض بالكامل، حيث تمكنت قوات الجيش حتى الآن، من تطويق مدينة حرض وتحرير معسكر المحصام وبني خمج، والسيطرة على جبال الحصنين، وتأمين الخط الدولي الرابط بين الحديدة وحجة، بطول 70 كيلو.



ومنذ نحو أسبوعين تشهد جبهات حرض وعبس معارك وقصف متبادل بين قوات الجيش بغطاء جوي من التحالف من جهة ومليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة.