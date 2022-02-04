عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل قيادي حوثي ميداني بارز في الضالع

الجمعة 4 فبراير 2022

الخليج 365

أعلنت المقاومة الجنوبية باليمن، الخميس، إطاحتها بقيادي ميداني كبير بصفوف الحوثيين وذلك لدى زيارته الخطوط المتقدمة لجبهات الضالع.



ونفذت وحدات القناصة في المقاومة الجنوبية المرابطة في محور جبهات محافظة الضالع (جنوب) عمليات متفرقة أسفرت عن مقتل وإصابة عديد العناصر من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وبحسب محور الضالع العسكري، في بيان، فإن وحدات القناصة في المقاومة الجنوبية "تمكنت من استهداف عدد من عناصر المليشيات الحوثية في أكثر من قطاع قتالي أدت إلى مقتل وإصابة عدد منهم بينهم قائد ميداني كبير".

وأشارت إلى أن "قيادياً ميدانياً بارزاً يتبع المليشيات كان في مهمة تفقد الخطوط الأمامية في قطاع الشّامرية-بتار قبيل أن يتم رصده واستهدافه بشكل مباشر بعملية قنص أدت إلى مصرعه على الفور".

ولم يرد البيان اسم القيادي وصفته لكنه أكد أن "القيادي الحوثي يعود إلى بلدة الشّامرية التابعة لمديرية الحشا في الضالع وينحدر من أسرة الفتاحي وكانت المليشيات الإرهابية تعتزم ترقيته إلى درجة مشرف باعتبارها أعلى مرتبة قيادية تمنحها المليشيات لقياداتها الميدانية".

وتستمر المقاومة الجنوبية في الضالع في تنفيذ عمليات نوعية على أكثر من محور قتالي امتداد مسرح العمليات في "مريس" و"الفاخر" و"حجر" و"تورصة" وتكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.