عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تتعهد بالتحرك لمنع هجمات الحوثي ضد المدنيين

الجمعة 4 فبراير 2022

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن عدم إدراج ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في قائمة المنظمات الإرهابية، لن يمنع واشنطن من التحرك لمنع هجماتها ضد المدنيين.



وجددت وزارة الخارجية الأميركية التزامها للقيام بما يجب لمعالجة التبعات الإنسانية للأزمة اليمنية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدانت، الأربعاء، بـ"أشد العبارات"، الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الإمارات بطائرات مسيرة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراضها وتدميرها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "ندين الهجمات التي تستهدف شركاءنا في السعودية والإمارات بأشد العبارات"، مؤكدا التزام واشنطن بالعمل مع الإمارات والسعودية لتعزيز قدراتهما الدفاعية.

من جانبه، قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي، إن بلاده لا تزال "في وضعية ردع متنازع عليه مع إيران في المنطقة"، مؤكدا أن "طهران تعول على مجموعاتها لتنفيذ الأعمال العدوانية".

وأضاف الجنرال ماكينزي أن "الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية هي الخطر الأكبر، ونحن نسق مع حلفائنا الإماراتيين والسعوديين لصدّ أي هجمات على البلدين".

بدوره، قال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية في مجبس الشيوخ الأمريكي إن رفع ميليشيات الحوثي من قائمة الإرهاب أدى إلى زيادة هجماتها.

وأضاف أن عدم الرد بقوة على الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في المنطقة، أدى إلى زيادة المخاطر على الأمريكيين.