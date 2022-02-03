لحج.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف طقما عسكريا في طور الباحة

قتل وأصيب 7 جنود على الأقل، الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكريا بمحافظة لحج جنوب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن" الانفجار استهدف، عصر اليوم، طقم قائد اللواء الثامن احتياط العقيد ياسر الصوملي، وسط مديرية طور الباحة".



وبحسب المصدر فإن "الانفجار أدى إلى مقتل 3 جنود بينهم نجل ياسر الصوملي وإصابة 4 آخرين بعضهم حالتهم خطرة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المؤقتة عدن".



ولفت إلى تعرض الطقم لتدمير كلي جراء الانفجار، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الانفجار والجهة المنفذة للعملية.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات الانتقالي عمليات تفجير تستهدف مدنيين وعسكريين ضاعف من انتشارها غياب دور الأجهزة الأمنية.

