وزير المياه يبحث مع اليونيسيف آلية العمل في مشاريع المياه والبيئة للعام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن فيليب دوميني، ومدير مكتب المنظمة في عدن تشارز نزوكي، عدد من القضايا المتعلقة بمشاريع المياه والصرف الصحي التي تنفذها اليونيسيف.



وتطرق الشرجي الى عدد من الملاحظات التي ينبغي على المنظمة أخذها بعين الاعتبار في إدارة تمويلات المانحين، مشددا على ضرورة وضع خطة عمل مشتركة مع الوزارة للعام الجاري وعمل آلية شفافة ومعلنة لمراحل إختيار الشركات المنفذة والاستشارية والإشراف والمراقبة والتقييم المشترك على مراحل التخطيط والتنفيذ لتحديد أولويات المشاريع والمناطق الاكثر احتياجاً وضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب.

كما أكد على أهمية إعادة النظر في العقود الطويلة مع المقاولين والاستعاضة عنها بآلية مرنة وشفافة بمعرفة الطرفين.. منوها إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الدفعات المستحقة للأعمال وكذلك الفترة الزمنية لإجراءات التعاقد لتلافي إهدار الوقت وضياع التمويلات.

من جهته، أكد ممثل اليونيسيف استمرار المنظمة في تقديم الدعم لليمن وتحسين الخدمات والاهتمام بشكل خاص بقضايا الصرف الصحي. .. مؤكدا حرص اليونيسيف على استيعاب كافة الملاحظات والتنسيق مع الوزارة في كافة الأنشطة والمشاريع المتعلقة بالمياه والبيئة.