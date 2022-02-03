مصطفى يناقش مع خارجية لوكسمبورغ مستجدات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش سفير اليمن غير المقيم لدى لوكسمبورغ محمد طه مصطفى اليوم مع مدير عام الشئون السياسية بوزارة خارجية لوكسمبورج فيرونيك دوكندورف مستجدات الاوضاع في اليمن واستمرار ميليشيات الحوثي في حربها ضد اليمنيين في عدد من المحافظات واستهدافها لمدينة مأرب ومخيمات النازحين فيها مما تسبب في استشهاد وجرح العديد من المواطنين.



وأكد مصطفى على تجاوب الحكومة مع كل مبادرات السلام ورفض ميليشيا الحوثي لها.. مشيرا الى الاعتداءات الأخيرة على كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بتوجيه من ايران، علاوة على رفض ميليشيات الحوثي السماح بإيجاد حل للقنبلة الموقوتة المتمثلة في الخزان العائم صافر والتي تشكل خطرا داهما على المنطقة في حال تسرب النفط منها.

ومن جانبها أشارت المسئولة اللوكسمبورجية الى أهمية إحلال السلام والاستقرار في اليمن وأن بلادها تؤيد الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن، وضرورة إيجاد حل عاجل للخزان العائم صافر.