شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية تدين استهداف الحوثيين للامارات بطائرات مفخخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الإمارات العربية المتحدة وتشيد الوزارة بكفاءة وجاهزية الدفاعات الجوية الاماراتية في اعتراضها وتدميرها بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان.
وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لدولة الامارات وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشاتها الحيوية.