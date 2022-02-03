وزارة الخارجية تدين استهداف الحوثيين للامارات بطائرات مفخخة

وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لدولة الامارات وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشاتها الحيوية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012