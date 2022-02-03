شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البكري يبحث دعماً أوروبياً لبرامج الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشباب والرياضة نايف البكري، امس، مع نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا ماريون لاليس، سبل دعم برامج الشباب والرياضة في بلادنا.



واستعرض الوزير خلال اللقاء، أنشطة وفعاليات الوزارة ونجاحات الشباب اليمني في مختلف المناشط، وما تعرض له القطاع الرياضي من تدمير وخراب بسبب مليشيا الحوثي الانقلابية، وجهود الوزارة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في المناطق المحررة.

من جانبها، أكدت نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ برامج شبابية وثقافية وانمائية في سبيل إحلال السلام في اليمن..مشيراً الى انها ستعمل مع الوزارة لتعزيز حضور الشباب في صنع عملية التحول السياسي.