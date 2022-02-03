تدشين برنامج ريادة شباب الجامعات بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، امس، برنامج ريادة شباب الجامعات، الذي تنفذه حكومة شباب وأطفال اليمن، بالشراكة مع جامعة سيئون ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وادارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء، تزامنا مع عام الشباب 2022م.



ويهدف البرنامج الى رفع الوعي السياسي لدى شباب الجامعة من خلال عدة محاضرات توعوية لتعزيز القيم والمبادئ السياسية البناءة المنطلقة من الثوابت المجتمعية وتأهيلهم للعمل القيادي والمشاركة في صنع القرار.

واكد وكيل المحافظة المساعد أن العام الجاري سيكون عاما للعطاء والابداع وتمكين الشباب..مشيداً بالبرنامج الذي يستهدف نخبة من الشباب الذين يعوّل عليهم في بناء المجتمعات باعتبارهم حاضر ومستقبل الأمة.

وفي الاحتفال الذي حضره رئيس جامعة سيئون الاستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري ، استعرض نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور عمر عقيلان الإجراءات العملية للجامعة في تعزيز الديمقراطية لدى الطلاب من خلال إجراء الدورة الانتخابية للمجالس الطلابية لمنح الطلاب حقهم في إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار.