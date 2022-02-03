‏الارياني يحذر من اطلاق مليشيا الحوثي عمليات تجنيد إجباري واسعة للمدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من اطلاق مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران عمليات تجنيد إجباري واسعة للمدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وقال معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي اجبرت كل عاقل حي في العاصمة صنعاء على تجنيد خمسة مدنيين، للزج بهم في جبهات القتال وقوداً لمعاركها العبثية في مخالفة وانتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

واضاف الارياني "ان لجوء مليشيا الحوثي الارهابية لتنفيذ حملات تجنيد إجباري للمواطنين يهدف لتعويض خزانها البشري بعد الخسائر غير المسبوقة التي منيت بها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات، تأكيد على مضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة تنفيذا للاملاءات الايرانية".

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والأمريكي بإدانة تجنيد مليشيا الحوثي الإجباري للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف المليشيا منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.