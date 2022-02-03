"زينبيات" يعتدين على طالبة في إحدى مدارس مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدت عناصر حوثية نسوية ، بشكل وحشي، على طالبة في إحدى مدارس مدينة إب، (وسط اليمن).



وقالت مصادر تربوية، إن بنات قيادي حوثي في منطقة دار الشرف بمديرية المشنة (زينبيات)، اعتدت بشكل وحشي على طالبة في مجمع " راجح لبوزة" التربوي.



وأضافت المصادر أن الاعتداء على الطالبة جاء إثر خلاف بينها وبين الطالبات المنخرطات في صفوف التشكيلات الحوثية النسوية المسماة بـ "الزينبيات".



وأشارت إلى أن إدارة المدرسة لم تتخذ أي إجراء بحق الطالبات المعتديات، مبررة عجزها عن القيام بأي إجراء عقابي بحقهن لاستقوائهن بالمليشيا.



وتقوم كيانات طلابية ومسلحة حوثية بانتهاكات واسعة تطال الطلاب في المدارس والجامعات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.